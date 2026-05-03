Сбер и «Мрия» открыли в Алупке туристический центр и зоны для прогулок
Сбер и курорт «Мрия» открыли в историческом здании бывшей нижней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» (Алупкинское шоссе, 52) туристический центр «Восточный».
«Сегодня здесь работает большая команда: губернатора Сергея Аксёнова, мэра Ялты, главы города Алупки, а также представители епархии во главе с Владыкой Тихоном. Он благословил все изменения на территории Храма Архангела Михаила. Сегодня мы открыли новую площадку на 1200 мест для фестивалей — это будет новым центром притяжения для туристов и жителей Крыма. Алупка и Крым — место с доброй энергией, объединяющее всех, и она приводит к этим изменениям. Мы уже договорились о продолжении работы по благоустройству. Приятно наблюдать, как расцветает Алупка и обретает облик, достойный этого исторического города. Объединив наши усилия и ресурсы, мы сможем восстановить замечательную жемчужину Крыма», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Здесь можно узнать о главных локациях и маршрутах, купить билеты на экскурсии в Воронцовский дворец и по городу, а также записаться на автоэкскурсию на Ай-Петри. А ещё рядом появилась большая парковка на 120 мест.
Из туристического центра к воротам Воронцовского парка теперь ведет «Восточный променад» длиной 600 метров. А на улице Фрунзе — бывшей Воронцовской и одной из старейших в Алупке — появился «Воронцовский променад» протяженностью 750 метров.
На территории Воронцовского дворца разбили куртину в стиле японского сада. Автор проекта — архитектор и потомственный хранитель императорских садов Японии Широ Накане, который также создал японский сад «Шесть чувств» на территории курорта «Мрия».
У Храма Архангела Михаила появился «Летний театр». Также приведен в порядок некрополь. Это настоящий музей под открытым небом.
«Сегодня в Алупке происходит много позитивных перемен, это воодушевляет и придает новый импульс развитию города. Здесь появляется все больше привлекательных объектов, которые интересны как для местных жителей, так и для туристов. Продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций. Благодарю Германа Оскаровича и всю его команду за участие в жизни города и всего Крыма. Все изменения, то, как преобразуется республика всеобщими усилиями, видно невооруженным глазом. Наша совместная деятельность, уверен, принесет еще немало плодов», — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.