Сбер и «Мрия» открыли в Алупке туристический центр и зоны для прогулок

Сбер и курорт «Мрия» открыли в историческом здании бывшей нижней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» (Алупкинское шоссе, 52) туристический центр «Восточный».

«Сегодня здесь работает большая команда: губернатора Сергея Аксёнова, мэра Ялты, главы города Алупки, а также представители епархии во главе с Владыкой Тихоном. Он благословил все изменения на территории Храма Архангела Михаила. Сегодня мы открыли новую площадку на 1200 мест для фестивалей — это будет новым центром притяжения для туристов и жителей Крыма. Алупка и Крым — место с доброй энергией, объединяющее всех, и она приводит к этим изменениям. Мы уже договорились о продолжении работы по благоустройству. Приятно наблюдать, как расцветает Алупка и обретает облик, достойный этого исторического города. Объединив наши усилия и ресурсы, мы сможем восстановить замечательную жемчужину Крыма», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Здесь можно узнать о главных локациях и маршрутах, купить билеты на экскурсии в Воронцовский дворец и по городу, а также записаться на автоэкскурсию на Ай-Петри. А ещё рядом появилась большая парковка на 120 мест.

Из туристического центра к воротам Воронцовского парка теперь ведет «Восточный променад» длиной 600 метров. А на улице Фрунзе — бывшей Воронцовской и одной из старейших в Алупке — появился «Воронцовский променад» протяженностью 750 метров.

На территории Воронцовского дворца разбили куртину в стиле японского сада. Автор проекта — архитектор и потомственный хранитель императорских садов Японии Широ Накане, который также создал японский сад «Шесть чувств» на территории курорта «Мрия».

У Храма Архангела Михаила появился «Летний театр». Также приведен в порядок некрополь. Это настоящий музей под открытым небом.