Режиссер и продюсер Дарья Пиманова, приемная дочь известного телеведущего Алексея Пиманова, рассказала, что 10 дней со дня смерти ее отца пронеслись «в бесконечных слезах и соболезнованиях». Об этом пишет News.ru.

Алексей Пиманов, тележурналист, лицо программы «Человек и закон», скончался в возрасте 64 лет от инфаркта. От первой супруги у него остались сыновья Денис и Артем. От второй — приемная дочь Дарья.

«И вот прошло уже 10 дней. И пронеслись они в бесконечных слезах, воспоминаниях, молитвах, сожалениях, соболезнованиях и невозможности понять и принять», — посетовала девушка.

По ее словам, отец покинул этот мир, оставив лишь светлую память. Она добавила, что Алексей Викторович с детства мечтал быть мушкетером и воспитал в своих детях честь, доблесть и стойкость.

«Папа теперь еще сильнее, чем был, он теперь как Небо укрывает нас и защищает, улыбаясь своей фирменной улыбкой, и это навсегда», — резюмировала Дарья.

Ранее Пиманова сообщила, что только благодаря отцу стала профессионалом и человеком, творцом во имя Родины, Света и семьи.

Дарья Пиманова в 2004 году окончила факультет журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина (ГИТР) в Москве, в 2009 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСР) по специализации «кинорежиссёр» (мастерская Владимира Ивановича Хотиненко).

С 2005 по 2007 год была автором и режиссёром цикла передач о советском кинематографе «Рождение легенды» на «Первом канале»; работала креативным продюсером многосерийных художественных фильмов «Хранимые судьбой», «Людмила», «Слава».