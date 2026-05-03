Посол: Франция в 2025 году выдала россиянам в три раза меньше виз

В 2025 году французские власти выдали гражданам России в три раза меньше въездных документов по сравнению с допандемийными показателями, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Его слова приводит РИА Новости.

Как следует из публикации, ранее французское представительство отчиталось об оформлении более 150 тыс. разрешений на въезд за минувший год, назвав это небольшим увеличением по сравнению с прошлыми периодами.

Дипломат пояснил, что до пандемии COVID-19 Париж ежегодно выдавал около 450 тыс. многократных виз. По его словам, в настоящий момент документы зачастую оформляются строго под конкретную поездку, а их стоимость выросла вдвое из-за отмены действовавшего льготного режима.

«Это очень тяжёлый и вязкий процесс. Иногда сотрудники до двух лет ожидают получения виз», — сказал посол.

Ранее Мешков предупредил, что ситуация на французской границе для россиян может быть непредсказуемой.