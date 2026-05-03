В России расширили перечень профессий для альтернативной службы

Перечень доступных должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России пополнился новыми специальностями и увеличился до 363 позиций.

Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты России № 104н уже официально вступил в законную силу.

Ранее в данном реестре находилась 271 специальность. Теперь в список дополнительно включили такие профессии, как врач-невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, лесной пожарный, токарь, зоолог, синоптик и другие.

25 февраля Минтруд подготовил проект приказа об актуализации перечня профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году.