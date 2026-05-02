Депутат Чаплин рассказал, где можно жарить шашлыки в 2026 году

Даже на дачных участках необходимо соблюдать строгие противопожарные правила. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, при использовании мангала или печи расстояние до построек должно быть не менее пяти метров, а территория в радиусе двух метров — очищена от сухой травы и мусора. При разведении открытого огня дистанция увеличивается до 50 метров, при этом вокруг костра требуется расчистить зону не менее 10 метров.

Он подчеркнул, что запрещено разводить огонь в хвойных молодняках, на торфяниках, под кронами деревьев и на участках с сухой травой. Для костра следует выбирать открытую площадку, обустроенную минерализованной полосой, а после завершения — полностью заливать огонь водой или засыпать землей.

Также Чаплин отметил, что в ряде муниципалитетов на время праздников ограничивается въезд транспорта в лесопарки. Он рекомендовал заранее уточнять правила, проверять наличие особого противопожарного режима и иметь под рукой воду, лопату и средства связи для вызова экстренных служб, передает Lenta.ru.

Неправильное размещение мангала на дачном участке может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. Если произошел пожар или повреждение чужого имущества, виновник заплатит до 50 тысяч рублей, рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.