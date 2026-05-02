«Ничего не предвещало беды»: Борщева рассказала о трагически погибшей под Сочи звезде КВН

Трагическая новость пришла из Адлера: 53-летнюю звезду команды КВН Елену Рыбалко насмерть сбила машина. По предварительным данным, Елена переходила оживленную трассу в неположенном месте. Для артистов КВН столько внезапное известие о смерти знаменитой Леночки из «Утомленных солнцем» стало настоящим потрясением. Скорбит и Елена Борщева.

- Для меня эта новость стала шоком, до сих пор не могу поверить в произошедшее, - говорит именитая юмористка. – Ничего не предвещало беды…. Мы начали общаться с Леной уже после финала, когда «Утомленные солнцем» выиграли. Потом мы часто встречались на сборных юбилейных концертах. У нас, помню, даже была сборная девушек из КВН: там мы тоже хорошо общались. - Лена была всегда общительная, милая, добрая, - продолжает Борщева. – Очень талантливая! Я помню, что у нас в КВН даже шутили, мол, в каждой команде нужна своя Лена, чтобы победить!

Рыбылко жила с семьей в Сочи. Туда к ней часто заглядывали звездные друзья по КВН.

