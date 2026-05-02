Пассажирка подала в суд на железнодорожников из-за буквы «ё» в своей фамилии

Курьезный иск к железнодорожникам, связанной со своей не самой редкой фамилией подала в Басманный суд столицы гражданка Королёва. Женщине не понравилось, что при оформлении электронных билетов одна буква в фамилии неизбежно меняется, и она превращается в Королеву.

Как стало известно «МК», возмущенная пассажирка требовала компенсацию в размере 775 тысяч рублей с ОАО «Российские железные дороги». Кроме того, в иске она просила выдать ей верно оформленные билеты взамен прежних. А их набралось немало – в 2022-2024 годах женщина неоднократно пользовалась услугами поездов, и каждый раз проездной документ выдавался на фамилию Королева, а не Королёва. Истица утверждала, что такое искажение фамилии доставляет ей массу неудобств и причиняет нравственные страдания. Якобы она каждый раз нервничала, думая, что из-за ошибки ее не посадят в поезд, и даже была вынуждена уволиться с работы, чтобы бросить все силы на восстановление справедливости.

Чтобы оправдаться, железнодорожникам пришлось призвать на помощь языковедов. И те подтвердили, что согласно письму Минобрнауки России от 1 октября 2012 года "О правописании букв "е" и "ё" в официальных документах" и правилам русской орфографии и пунктуации, утвержденным в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР, написание букв "е" и "ё" приравнивается. Написание буквы "е" вместо "ё" и наоборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов, при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют. А в случае с покупкой билета был именно такой случай. Замена буквы никак не повлияла на поездки пассажирки, ее без проблем посадили в поезд.

Поскольку женщина никак не смогла доказать, что небольшое искажение фамилии причинило ей реальные страдания, Басманный суд отказал ей в иске. Апелляционная инстанция Мосгорсуда и 2-й Кассационный суд согласились с этим решением.