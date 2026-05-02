Друг Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Телеведущий Николай Дроздов не собирается завершать карьеру. Он общается с людьми, посещает общественные места и не страдает верминофобией. Об этом рассказал друг Дроздова, художник Константин Мирошник, пишет aif.ru.

Мирошник опроверг сообщения телеграм-каналов о том, что Дроздов из-за болезни завершил телекарьеру.

«У него все хорошо, он не хочет, чтобы его дергали с вопросами, постоянно звонят ему. Конечно, телевизионную карьеру он не завершает, это его любимое занятие: общение с людьми, новые идеи... Это его жизнь. Он не может все это закончить», — сказал Мирошник.

По его словам, Дроздов выходит из дома, общается и работает. Он «всегда среди людей и для людей». Так, 3 мая телеведущий придет на художественную выставку в Храме Христа Спасителя.

«Анекдоты, веселая беседа — это все его. Он этим живет», — добавил Константин Мирошник.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Дроздов якобы завершил телекарьеру и не выходит на улицу из-за верминофобии (навязчивый, иррациональный страх перед бактериями, вирусами, микробами) на фоне онкологии.