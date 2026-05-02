Супруг трагически погибшей звезды КВН обратился к журналистам с просьбой

Вслед за шокирующей новостью о гибели юмористки появились новые подробности и официальная реакция родных. Супруг Елены Рыбалко, трагически погибшей в Адлере под колесами автомобиля, подтвердил факт смерти артистки. В беседе с SHOT он выступил с просьбой, которая отражает всю глубину горя семьи.

Муж звезды КВН подтвердил, что вчера вечером на улице Ивановской в Адлере действительно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием его жены. Он категорически отказался от дальнейших комментариев и распространения каких-либо подробностей личного или медицинского характера. Самое главное, о чем попросил родственник погибшей, — это уважение к горю близких. Он обратился к представителям средств массовой информации и всем неравнодушным с настоятельной просьбой не беспокоить их семью в этот тяжелый момент утраты. Артистка ушла из жизни внезапно, и для родственников сейчас любое вмешательство со стороны является излишним стрессом.

Трагедия случилась накануне вечером, когда 53-летняя Елена пересекала проезжую часть. Установлено, что она переходила улицу в неположенном месте, не используя пешеходный переход. У водителя автомобиля марки Toyota не было времени затормозить, чтобы избежать столкновения с внезапно вышедшей на дорогу женщиной. Удар пришелся в лобовую часть автомобиля и оказался смертельным для пешехода. Прибывшие на место медики констатировали смерть Елены Рыбалко.

Для поклонников Клуба Веселых и Находчивых имена Елены Рыбалко и команды «Утомлённые солнцем» неразрывно связаны с золотой эпохой юмора начала нулевых. Елена была не просто участницей команды, она была звездой наравне с теми, кто впоследствии стал всенародно известен.

Вместе с ней в составе «Утомлённых солнцем» блистали Михаил Галустян и Александр Ревва, которые позже стали одними из самых востребованных резидентов Comedy Club и киноактеров. В начале 2000-х годов команда играла в Высшей лиге КВН, а пиком ее успеха стало чемпионство в 2003 году. После этого коллектив отошел от регулярных игр, но имя Рыбалко осталось в истории лиги как имя яркой участницы.