В КВН выразили соболезнования из-за гибели Елены Рыбалко в Сочи

В Клубе веселых и находчивых выразили соболезнования близким и семье участницы команды "Утомленные солнцем" Елены Рыбалко.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко - яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем", - говорится в сообщении.

Там добавили, что гибель Елены - невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку.

"В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой", - продолжили в КВН.

Накануне в Адлерском районе Елену насмерть сбил 44-летний водитель автомобиля Toyota. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Елена Рыбалко выступала в сочинской команде "Утомленные солнцем" в Высшей лиге в 2000-х годах, а затем принимала участие в юбилейных играх.