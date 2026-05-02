У российских кошек эпидемия астмы из-за аромадиффузоров и освежителей. Об этом пишет Life.ru. В последнее время хозяева котиков всё чаще жалуются на одышку и тяжёлое дыхание у питомцев. При этом причиной заболевания может быть «безобидный» освежитель воздуха. Об опасности диффузоров и парфюма для хвостатых Авторадио рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков:

"Как диагностировать именно истинную астму у животных не представляется возможным, потому что есть понятие о диагностическом минимуме. В астму входит обязательная пикфлоуметрия - то есть когда больного просят изо всех сил дунуть в трубочку, чтобы определить скорость бронхиального потока. Как заставить кошку или собаку нашу дунуть в трубочку изо всех сил - не представляется возможным. Астматичеки подобных припадков стало больше у животных. В первую очередь, конечно, загрязнённость воздуха городских квартир: аромадиффузоры, пшикалки, излишнее потребление дезодорантов, духов. Причём, надо ведь сказать, что цитрус для нас — это ощущение свежести, а для кошек - это вот прямо вот сильнейший аллерген. Цитрусовыми можно даже защищать ёлку новогоднюю - разложить вокруг - и они не будут к ней приближаться".

Эксперт также рассказал, как помочь своим любимцам:

"Если мы сами не можем отказаться от аэрозольных дезодорантов, духов и так далее - мы используем их просто в ванной комнате. За счёт естественной влажности в ванной комнате эмульсионная вот эта смесь воздушная меньше там появляется. Если вы дома делаете ремонт - старайтесь как-то, конечно, ту комнату, где это происходит герметизировать для того, чтобы не загрязнять воздух во всей остальной квартире для себя и для, конечно, наших питомцев".

Также врач советует проводить влажную уборку и не курить дома.