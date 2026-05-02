В Сочи специалисты оценили чистоту морской акватории после ЧП в Туапсе
В Сочи продолжается экологический мониторинг пляжных территорий, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
"Свежие фото из Лазаревского района подтверждают: акватория абсолютно чиста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что каждый день экологическую обстановку проверяют 30 специалистов.
Береговую линию патрулируют сотрудники районных администраций, муниципального департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжей.
Тем временем в морской акватории наблюдение проводят патрульные суда госинспекции по маломерным судам МЧС России.