Актер Андрей Смоляков рассказал о жизни в Израиле

Известный актер Андрей Смоляков, звезда сериалов «Топор» и «Мосгаз», рассказал, что ему очень комфортно живется в Израиле. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, артист на протяжении нескольких лет разрывается на три страны — Россию, Великобританию и Израиль.

Смоляков заметил, что ему очень комфортно в израильских городах — можно говорить по-русски, в них есть театры, музеи, море, не приходится ездить куда-то далеко, чтобы найти нужное. Кроме того, в Израиле у него немало поклонников.

«Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал. Людям приятно, они улыбаются», — отметил актер.

По его словам, популярность не утомляет, он охотно соглашается на просьбы о совместном фото, не боится папарацци — в связи с тем, что «не ковыряет в носу», не совершает ничего предосудительного, не пьет.

Артист констатировал, что не отказывался и не планирует отказываться от работы в России, в частности, готовится к съемках в новом сезоне «Мосгаза».