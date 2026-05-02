Церемония прощания с народным артистом Робертом Ляпидевским прошла в Москве

Церемония прощания с народным артистом России Робертом Ляпидевским в субботу, 2 мая, прошла в Москве. Он прослужил в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет.

Прощание проходило в храме Большое Вознесение на Большой Никитской. На церемонию пришли родные и близкие Ляпидевского.

Уточняется, что после тело артиста кремируют, а урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище не позднее чем через 40 дней со дня его смерти, передает ТАСС.

О смерти стало известно 28 апреля: народный артист России Роберт Ляпидевский скончался в возрасте 89 лет. В театре он начал служить благодаря другу-музыканту из оркестра Образцова, который посоветовал показаться в труппу.

Представители Театра кукол имени С. В. Образцова выразили глубокие соболезнования семье и близким Роберта Ляпидевского, а также всем, кто работал с ним.

Позже выяснилось, что причиной смерти Роберта Ляпидевского стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после коронавирусной инфекции.