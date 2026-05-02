В конце сентября прошлого года в Красноярском крае пропала семья Усольцевых: муж с женой, их пятилетняя дочь и собака. В их поиске участвовало больше тысячи человек. Но найти Усольцевых до сих пор не удалось. В данный момент поиски возобновились.

Экстрасенс Аделина Панина, ставшая гостьей пресс-центра «МК», высказала свою версию пропажи семьи Усольцевых. Аделина уверена: вскоре их найдут.

- К сожалению, никого из членов этой семьи уже давно нет живых, - считает Аделина. – Осенью поиски этой семьи были максимально затруднены погодными условиями и невозможностью нахождения в тайге. В связи с этим поиски сейчас были возобновлены.

После исчезновения семьи появилось несколько версий. Кто-то говорил, что в этом деле не обошлось без криминала. Другие были уверены, что Усольцевы сбежали из страны. Была версия и нападения диких животных. Впрочем, Панина уверена: к реальности они отношения не имеют.

- Учитывая, что за этот срок возникло огромное количество разных версий, что могло произойти с этой семьей, я не подтверждаю ни одну из них, - продолжает Панина. - Как я и говорила осенью, в момент пропажи семья не рассчитывала на резкую смену погоды, не рассчитывала на сложность и труднодоступность тамошних мест. Скорее всего, их остановило падение. Я вижу, что, возможно, что-то случилось с ногой одного из членов семьи. Маленький ребенок и собака затрудняли передвижение, плюс – легкая одежда… Практически весь путь был пройден – возвращаться назад было достаточно сложно… - Они будут найдены в мае, когда в тех местах полностью сойдет снег и появится возможность активного поиска, - подытожила экстрасенс.

Напомним, что Усольцевы пропали в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Семья отправилась в урочище Буратинка. Тамошние места считаются «местом силы».