Масштабную реформу школьного питания могут провести в России

В России хотят провести масштабную реформу школьного питания: регионам могут разрешить создавать государственные предприятия для организации питания. Законопроект скоро начнет рассматривать Госдума по инициативе заксобрания Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает «Известия».

Уточняется, что переход на такую модель позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10–15 процентов за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.

— В краткосрочной перспективе стоимость школьного обеда может снизиться на 5–7 процентов, однако закон не обязывает все регионы переходить на новую модель, — говорится в материале.

Сенатор Иван Новиков выступил с предложением ограничить распространение продукции, содержащей скрытый сахар, в учебных заведениях. Скрытый сахар содержат вафли, злаковые батончики, фруктовая пастила, мюсли и другие продукты.

Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже усваивают математику, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли проблемы с весом могут влиять на когнитивные функции мозга у детей и взрослых.