ГОСТ на шаурму начали разрабатывать в России

Разработка ГОСТа на шаурму ведется техническим комитетом в России. Об этом в субботу, 2 мая, сообщила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.

— В нем будут содержаться, конечно же, рекомендации по составу шаурмы, то есть мы говорим об ингредиентах, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Есть и такой рецепт, — отметила Саратцева, ее слова цитирует РИА Новости.

До этого в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Пока опубликована только часть проекта. Она содержит 133 блюда. В будущем планируется добавить еще не менее 130 позиций.

Также в России утвердили обновленный ГОСТ для предприятий торговли, который определяет основные форматы розничных объектов. В нем описаны как крупные форматы — гипермаркеты и супермаркеты, так и малые объекты, включая киоски и павильоны.