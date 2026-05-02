Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня»

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова умерла на 87-м году жизни. Зрителям она запомнилась по ролям с сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и «Папины дочки». О кончине артистки в пятницу, 1 мая, сообщила группа «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в социальной сети VK.

Уточняется, что Пресникова скончалась еще 17 апреля. Она являлась старейшей актрисой Центрального детского театра (РАМТ — прим. «ВМ»).

— Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы. В семье невероятное горе, — говорится в публикации.

Евгения Пресникова родилась в 1939 году. Актерскому мастерству она обучалась в Школе-студии МХАТ. Она снялась в 86 работах в кино и сериалах. Зрители также запомнили ее по ролям в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Каменская».