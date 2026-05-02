В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет и 15 на прилёт

В аэропорту Сочи после снятия ограничений задерживаются 12 рейсов на вылет и 15 на прилёт.

По данным онлайн-табло, с которыми ознакомилось РИА Новости, на вылет задерживаются 12 рейсов — в Москву, Уфу, Сыктывкар, Самару, Псков, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, Стамбул и другие города, опоздание составляет от двух часов.

На прилёт задерживаются 15 рейсов из Перми, Новокузнецка, Томска, Оренбурга, Уфы, Самары, Сыктывкара, Иваново, Челябинска, Пскова, Еревана, Батуми и Стамбула.

Кроме того, авиакомпания «Победа» отменила один рейс из Москвы. Ограничения сняли в 06:22 мск, аэропорт постепенно входит в штатный режим.

Ранее транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в Сочи.

В аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.