Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда России. Документ опубликован на портале правовой информации.
Среди награжденных актриса Марина Неёлова, а также начальник лаборатории «НИИхиммаш» Леонид Боба, гендиректор «Мостострой 11» Николай Русс, токарь из Воронежа Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член общественной палаты Свердловской области Шлема Спектор.
В документе говорится, что звания присвоены за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
20 марта Путин подписал указ о награждении телеведущей Марии Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этим же указом президент обратил внимание на достижения других представителей медиасферы, в частности, директора Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрия Михеева и председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимира Рябовола.
Ранее Путин наградил молодых деятелей культуры.