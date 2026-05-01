Голикова высказалась об уровне бедности в РФ

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень бедности в РФ снизился в полтора раза с 2021 по 2025 год.

Слова политика приводит РИА Новости. Голикова поделилась информацией во время пленарного заседания на российском форуме. Кроме того, политик отметила, что с 1 января этого года увеличена максимальная сумма пособия по беременности и родам. Сейчас она составляет почти 956 тыс. рублей. Также вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сумма достигает 83 тыс. рублей.

В целом уровень бедности в стране удалось снизить также благодаря упомянутым мерам.