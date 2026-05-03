Синоптик предупредил о природной чехарде в ближайшие годы

В ближайшем будущем резких перепадов погоды станет в несколько раз больше. Россиянам стоит ожидать погодной чехарды в виде теплого марта и снежного апреля, как в этом году, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. По его словам, подобные климатические явления только будут нарастать.

Синоптики подтвердили, что минувший апрель оказался в Москве холодным и аномально снежно-дождливым месяцем. Среднемесячная температура воздуха составила 5,8 градуса, что почти на полтора градуса ниже климатической нормы для апреля.