Итальянские политики первыми начали оскорблять россиян, РФ, президента России Владимира Путина, заявил в эфире Youtube-канала Il Fatto Quotidiano известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

На прошлой неделе Соловьев обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей. На фоне инцидента итальянский МИД выразил возмущение главе российской дипмиссии Алексею Парамонову.

Итальянские журналисты, в свою очередь, связались с телеведущим и попросили ответить на ряд вопросов. В частности, поинтересовались, не желает ли он принести извинения премьеру.

«Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте. Не журналисты, а ваши политические лидеры», — ответил Соловьев.

По его словам, никто из российских официальных лиц не произнес в адрес правительства Италии даже процента того, что сказали итальянские политики о России и россиянах.

Телеведущий в интервью также коснулся темы урегулирования длительного кризиса на Украине. Он подчеркнул, что украинскому правительству в первые же дни следовало вывести войска из населенных пунктов Донбасса, принять во внимание волю жителей, проголосовавших за независимость.

Соловьев отметил, что российские войска самостоятельно покинули города и села, занятые в начале СВО. Он уточнил, что солдаты ушли потому, что было достигнуто соглашение в Стамбуле, их никто не побеждал.

По его словам, России не требуется Европа. В ней нет ресурсов, технологий, того, ради чего Москва согласилась бы кормить 500 млн человек.