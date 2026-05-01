В российских аэропортах ужесточат досмотр пауэрбанков

В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания.

Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы.

Поводом для ужесточения мер, как пишет Baza, стали участившиеся случаи возгорания подобных устройств во время полетов. Теперь контроль за соблюдением ограничений, включая количество перевозимых аккумуляторов, возложен на сотрудников аэропортов.

