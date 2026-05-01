$74.888.64

Роскачество предупредило о наказании за сорванную сирень

Вечерняя Москва

Сбор сирени на общественных территориях, в том числе в парках и скверах, может повлечь за собой административную ответственность. Об этом предупредила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Роскачество предупредило о наказании за сорванную сирень
© Лента.Ru

Она пояснила, что деревья, растущие на общественных землях, принадлежат муниципалитету. За причинение ущерба муниципальной собственности предусмотрен штраф или арест до 15 суток, в зависимости от размера ущерба. Если сирень собирается для последующей продажи, это уже может быть квалифицировано как уголовное преступление.

— Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история, — передает слова Саратцевой РИА Новости.

Глава экологической комиссии Ассоциации юристов России Евгений Жаров также предупредил, что украшение придомовых территорий старыми автомобильными покрышками может грозить штрафом до пяти тысяч рублей и даже уголовной ответственностью.

1