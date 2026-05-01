Роскачество предупредило о наказании за сорванную сирень

Сбор сирени на общественных территориях, в том числе в парках и скверах, может повлечь за собой административную ответственность. Об этом предупредила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Она пояснила, что деревья, растущие на общественных землях, принадлежат муниципалитету. За причинение ущерба муниципальной собственности предусмотрен штраф или арест до 15 суток, в зависимости от размера ущерба. Если сирень собирается для последующей продажи, это уже может быть квалифицировано как уголовное преступление.

— Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история, — передает слова Саратцевой РИА Новости.

Глава экологической комиссии Ассоциации юристов России Евгений Жаров также предупредил, что украшение придомовых территорий старыми автомобильными покрышками может грозить штрафом до пяти тысяч рублей и даже уголовной ответственностью.