Вице-спикер Госдумы назвала примерное число многодетных семей в России

На сегодняшний день в России насчитывается более 2,9 млн многодетных семей, в которых воспитываются 9,5 млн детей.

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на форуме «Есть результат!».

«Если раньше это было 25% всех детей, то теперь — 29%. Хочу ещё раз подчеркнуть: помогая сегодня многодетным семьям, мы помогаем каждому третьему ребёнку страны», — сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).

По её словам, в стране также зарегистрировано более 50 тыс. студенческих семей, в которых растут порядка 13 тыс. детей. При этом Кузнецова обратила внимание на неравномерность доступа к мерам поддержки в разных регионах. В 12,5% субъектов федерации имеются лишь единичные меры поддержки для студенческих и молодых семей, а системной помощи нет.

Вице-спикер также указала, что в 19% регионов региональным законодательством не предусмотрены меры поддержки студенческих семей, а в 8% — отсутствуют меры как для молодых, так и для студенческих семей. Кузнецова призвала проанализировать законодательство каждого субъекта РФ, чтобы обеспечить необходимую поддержку студенческим семьям по всей стране.