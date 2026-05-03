Участница встречи с Путиным объяснила казус после вопроса о кухне

Участница встречи президента России Владимира Путина с представителями малочисленных народов Елена Вариксоо объяснила казус, случившийся на мероприятии. Об этом пишет «Вести».

Вариксоо является представительницей народа сето. На встрече глава государства поинтересовался у нее особенностями национальной кухни.

Женщина призналась, что не сразу поняла вопрос, и уточнила, стоит ли ей рассказывать про СВЧ-печь и холодильник. Президент прервал ее: «Нет-нет. [Про национальную?] Конечно, холодильник у нас есть у всех, слава богу».

Сама Вариксоо вспоминает этот момент со смехом. Павел Зарубин во время беседы с ней отметил, что думал: она продолжит рассказывать президенту про микроволновку и миксер.

«Конечно, конечно, про все, что сумели в рамках грантовой поддержки получить, с помощью грантов от государства провели ремонт школы, где в том числе учат готовить», — ответила женщина.

Известно, что она занимает должность заместителя директора лингвистической гимназии в Печорах.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России Владимир Путин показал размер рогов у лосей на Сахалине.