СМИ: актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию

Актер Дмитрий Назаров, известный по роли шефа в сериале «Кухня», намеревается вернуться в Россию из-за финансовых проблем, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист вместе с женой уехал во Францию после начала СВО, поселился в Каннах, где ранее приобрел две квартиры — 60 м² и 150 м².

После переезда Назаров пытался зарабатывать выступлениями в ресторанах, концертами, но программа юмориста особо не привлекала европейцев — залы были почти пустыми.

Накопления стали заканчиваться и звездная пара продала меньшую квартиру за 495 тысяч евро.

Звезду «Кухни» потребовали признать иноагентом

На фоне проблем с деньгами 68-летний артист и его 59-летняя супруга допустили, что вернутся в Россию, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что общественники неоднократно призывали присвоить Назарову статус иноагента. Суд отказался выполнить требования активистов, но выписал артисту штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.