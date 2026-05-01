Десятки россиян более 17 часов не могут вылететь из Стамбула

Десятки туристов из России оказались в сложной ситуации в Стамбуле, где уже более 17 часов не могут вылететь домой из-за неисправности самолета авиакомпании Southwind Airlines. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

По имеющейся информации, рейс в Москву должен был отправиться еще накануне вечером. Представители авиакомпании сообщили о поломке воздушного судна только в три часа ночи, после многочасового ожидания в терминале.

Ближе к пяти утра пассажиры, проведя в аэропорту более 10 часов, были размещены в гостиницах. Новая дата и время вылета остаются неизвестными. Ранее сообщалось о сокращении рейсов Turkish Airlines, что вынуждает пассажиров прибегать к услугам чартерных рейсов Southwind Airlines, говорится в публикации.

Еще в начале апреля стихийный бунт с участием российских туристов, которые уже долгое время не могут вылететь домой, разгорелся в аэропорту Стамбула.

Недавно путешественники из России, которые направлялись с Пхукета в Уфу, прождали вылета рейса авиакомпании Azur Air около 13 часов.