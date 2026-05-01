Священник объяснил, в каких случаях труд может осуждаться

Труд может подвергаться осуждению, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей и разжигание ненависти. Об этом сообщил РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Он напомнил, что в советский период труд фактически возвели на уровень почти религиозного почитания, однако вместе с идеологией такое отношение исчезло. По его словам, многие жители постсоветской России не выработали нового взгляда на труд и часто воспринимают работу как обязанность, от которой отказались бы при отсутствии зарплаты.

Священник пояснил, что в православной традиции после грехопадения Адама и Евы и изгнания их из рая характер труда изменился и стал сопряжен с трудностями: мужчина начал добывать пищу тяжелым трудом, а женщина — рожать детей в муках.

При этом, как отметил Борисов, православие рассматривает труд как возможность творческого раскрытия человека, которому по природе дано быть сотворцом и соработником Бога. Однако после грехопадения творческая составляющая ослабла, и труд в большей степени стал способом обеспечить себе пропитание. Он добавил, что в этом качестве труд был освящен Иисусом Христом, который владел ремеслом плотника и не считал физическую работу чем-то греховным.

По словам священника, сам по себе труд не является безусловной ценностью. Он может приносить радость и способствовать развитию личности и гармонии, но может и осуждаться, если служит эгоистическим целям или приводит к разжиганию ненависти и хаоса.