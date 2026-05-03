Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

Россиян, мечтающих о максимально долгих новогодних каникулах, ждет приятный сюрприз в конце следующего десятилетия. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что рекордная продолжительность новогодних праздников в 12 дней может повториться в период с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года. Главное условие, при котором этот прогноз сбудется, — сохранение действующих норм Трудового кодекса, касающихся праздничных дней, в неизменном виде до того момента.

Календарная сетка конца 2031 – начала 2032 года с точностью повторяет недавний новогодний период: 31 декабря приходится на среду, а 11 января — на воскресенье, что при наложении на официальные праздничные дни и дает в сумме почти две недели непрерывного отдыха.

При этом, как отметил депутат, уже в ближайший Новый год россиян ждут весьма продолжительные каникулы. Минтруд РФ ранее представил проект производственного календаря на 2027 год, согласно которому официальные новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно. Однако за счет того, что 9 и 10 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье, а 31 декабря 2026 года будет нерабочим днем, общая продолжительность непрерывного отдыха составит 11 дней подряд. Это всего на один день меньше, чем рекордные 12-дневные каникулы, которые были у россиян в 2026 году.

Нилов пояснил, что подобное совпадение календарных условий случается нечасто. Для того чтобы каникулы стали максимально длинными, необходимо, чтобы новогодние праздники плавно «состыковывались» с примыкающими к ним выходными днями, не оставляя «разрывов» в виде рабочих сред или четвергов между официальным праздничным периодом и естественными субботами с воскресеньями. Именно такая ситуация сложилась на рубеже 2031 и 2032 годов, когда архитектура календаря позволяет объединить государственные выходные и календарный уикенд в единый непрерывный массив из 12 дней.

Интересно, что депутат подчеркнул условность своего прогноза, прямо зависящую от возможных изменений в трудовом законодательстве. Сегодня в обществе и в экспертном сообществе периодически звучат предложения сократить новогодние каникулы, сделав их более короткими, но при этом более частыми в течение года, чтобы избежать резкой потери рабочего ритма в январе. Если такие поправки будут приняты в ближайшие годы, то календарное совпадение 2031–2032 года рискует остаться лишь теоретически красивой цифрой. Однако пока законодательство остается прежним, у россиян есть все основания планировать свой отдых на рубеже десятилетий — 12 выходных подряд станут отличным подарком к наступающему 2032 году.