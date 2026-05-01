Стало известно состояние врачей, на которых было совершено нападение в Дагестане

Врач-травматолог, который пострадал в результате нападения в Дагестане, выписан домой, сообщили в Республиканской клинической больнице региона.

Врачу Республиканской клинической больницы имени Вишневского в медицинском учреждении была оказана «вся необходимая помощь». В сообщении подчеркивается, что это позволило добиться «быстрого восстановления пациента».

В ближайшие дни будет выписан и хирург – он в данное время находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы.

23 апреля стало известно: в Махачкале мужчина напал с ножом на двух врачей в больнице и нанёс им ранения в область лица и шеи. Инцидент произошёл в приёмном отделении Республиканской клинической больницы им. Вишневского. Ранения получили дежурившие в тот момент травматолог и хирург.