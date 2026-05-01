Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае

В мае в силу вступает закон о расширении поддержки многодетных семей, согласно которому ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Необходимо создавать условия, чтобы семей с детьми в России становилось как можно больше. От этого зависит будущее нашей страны, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Он напомнил, что 25 апреля в силу вступили законы о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии и предоставлении квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников специальной военной операции на Украине.

Кроме того, вступили в силу законы об уточнении полномочий Центробанка по верификации данных граждан, повышении эффективности работы автошкол, финансировании отечественных мультфильмов и защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания. Всего с 2022 года в этой сфере приняли 164 федеральных закона. написал Володин в своем Telegram-канале.

23 апреля спикер Госдумы сообщил, что в парламенте планируют принять решение о предоставлении регионам полномочий по запрету продажи вейпов в мае. Он объяснил это решение тем, что врачи фиксируют рост на 30 процентов числа заболеваний органов дыхания, связанных с использованием вейпов.