Наследственное дело после смерти актера Романа Попова открыли в Подмосковье

После смерти актера Романа Попова в Подмосковье открыли наследственное дело. Его ведет нотариус в Красногорске. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило РИА Новости.

© Вечерняя Москва

— Попов Роман Алексеевич... Наследственное дело открыто, — говорится в материале.

Попов умер 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Он длительное время боролся с онкологией — еще в 2018 году ему диагностировали опухоль головного мозга. Он сумел победить болезнь, но несколько лет спустя случился рецидив. Попов рассказывал , что из-за стремительно прогрессирующей болезни полностью ослеп на правый глаз.

Попов в начале сентября 2025 года опубликовал обращение к поклонникам, в котором поблагодарил всех за помощь в сборе средств на лечение. Он также заявил, что сборы окончены. Режиссер и актер Антон Богданов выразил соболезнования в связи со смертью артиста и рассказал о его характере.

Дом Попова, выставленный семьей на продажу для того, чтобы на полученные деньги оплатить его лечение, до сих пор никто не купил. Юморист Оганес Григорян рассказал, что актер был его ближайшим другом. Своими воспоминаниями о товарище артист поделился в беседе с «Вечерней Москвой».