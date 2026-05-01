Освобождённый из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Петербург

Освобождённый из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия», публикуя видеозапись, на которых запечатлён россиянин.

На опубликованных кадрах видно, как учёный выходит из поезда на вокзале, а на перроне его встречают близкие. Из вещей в руках у Бутягина можно заметить чемодан и несколько сумок.

Александр Бутягин — заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, специалист по истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ. Родился в 1971 году в Ленинграде, в 1993-м году с отличием окончил исторический факультет СПбГУ и сразу начал работать в Эрмитаже. С 1999 года он возглавляет экспедицию Эрмитажа на месте античного городища Мирмекий в Керчи.

Учёного задержали в начале декабря 2025 года в Варшаве, когда он следовал из Амстердама в Белград с циклом лекций «Последний день Помпеи». Задержание произошло по запросу Киева: Украина обвинила Бутягина в проведении незаконных археологических раскопок в Крыму после 2014 года и нанесении ущерба культурному наследию более чем на 200 млн гривен (около $4,8 млн). 18 марта 2026 года Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос об экстрадиции ученого на Украину, где ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Освобождение Бутягина произошло 28 апреля 2026 года в рамках многостороннего обмена заключенными по формуле «пять на пять» на пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе. Операция, подготовкой которой руководили КГБ Белоруссии и ФСБ России при участии спецслужб семи стран, длилась около года. Российскую сторону обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Ранее сам Бутягин заявлял, что научная работа проводилась не в интересах конкретной страны, а для мировой науки, и подчеркивал, что все находки остаются в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи. В Эрмитаже сообщили, что ученый «в скором времени» продолжит научную и просветительскую работу, а его ждут на раскопках в Керчи . Находясь в заключении, Бутягин написал книгу «Древняя Греция в 50 предметах». Помимо этого, россиянинработал над книгой о Риме, а также подтянул польский язык.