Стало известно, в каких регионах в мае будут погодные колебания

В Москве и на юге Западной Сибири в мае ожидаются погодные колебания, рассказала журналистам ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, для мая характерны погодные перемены, колебания температуры.

Так, в Москве температура повысится в начале следующей неделе, будет колебаться от +17° до +22°. Вместе с тем, к следующим выходным столбики термометров опустятся на 2-4 градуса, уточнила Паршина.

Метеоролог пояснила, что 1 мая на юге Западной Сибири ожидается жара до +31°, а 2 мая температура упадет на 12-18 градусов, вплоть до +13°.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, в свою очередь, что в мае погода начнет постепенно улучшаться, а в конце месяца «сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета».

Ранее его коллега, метеоролог Михаил Леус, сообщил, что в течение сегодняшних суток снег растает в столице, а в субботу, 2 мая, с ним попрощается и область.

В обозримом будущем, возвращение снегопадов в столицу не прогнозируется, констатировал синоптик.