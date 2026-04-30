Путину рассказали о депутате, который не хочет уходить с СВО

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту России Владимиру Путину о дагестанском депутате, который не хочет уходить с СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Путиным Аскендеров заявил, что в зоне СВО находится действующий дагестанский депутат, а также учитель математики и физики. Какое-то время назад он отправился на СВО и не хочет оттуда уходить.

«У меня был к нему вопрос, он пошел с первого дня — какой мотив? Знаете, говорит: "Я поехал сюда с гуманитарной помощью и увидел там откровенный фашизм, на той стороне. <...> Увидел настоящий фашизм и не мог этого допустить, чтобы он попал сюда», — заявил Аскендеров.

Аскендеров также добавил, что в СВО приняли участие уже четверть действующих депутатов дагестанского Народного собрания. В ответ на это Путин попросил передать упомянутому депутату привет.

