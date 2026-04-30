Медведев предложил изучать беспилотники и ИИ в школах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, сейчас необходимы актуальные знания об основах безопасности в широком смысле, а не поверхностные объяснения «на пальцах».

«Необходимо, чтобы «те же самые беспилотники» можно было посмотреть в школе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, чем можно дополнить обучение школьников.

Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, как гражданской, так и военной. Школьникам нужно показывать дроны, чтобы они понимали принципы их создания, добавил он. За БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее, уверен Медведев.

Также он отметил важность изучения искусственного интеллекта. По мнению Медведева, курс по ИИ тоже следовало бы включить в программу, чтобы технологии в какой-то момент не «перехитрили» людей.

В учебной программе российских школ для учащихся 8–9 классов уже появились основы управления беспилотниками. Пособие разработала группа компаний «Геоскан» совместно с издательством «Просвещение». Оно вошло в модуль «Робототехника» предмета «Технология». Обучение включает изучение устройства дронов, программирование и управление ими. Курс прошел государственную экспертизу и включен в федеральный перечень учебников.

