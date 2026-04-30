Онищенко выступил за сокращение новогодних каникул

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью Life.ru высказался против длительных новогодних каникул и предложил ввести шестидневную рабочую неделю.

«11 дней Нового года — это не праздник: 1 января, 7-е — Рождество — праздники. Все остальное — это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение», — сказал он.

При этом майские праздники Онищенко оценил положительно. По его мнению, отдых 1–2 мая и 9 мая оправдан. Остальные выходные лишь отвлекают людей от работы, считает академик.

Кроме того, он призвал активнее использовать трудовой потенциал страны, напомнив, что Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики и способна претендовать на третье. Для этого, как считает Онищенко, нужно рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю в наиболее значимых отраслях для экономики страны.

«Экономическая ситуация, которая сегодня вызвана многими факторами, — нам надо всё-таки больше работать», — уверен Онищенко.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительной интенсификации труда для всех категорий граждан. Необходимо достойно оплачивать работу, создавать условия для отдыха и беречь здоровье людей.

30 апреля Минтруд опубликовал проект календаря праздников на следующий год. Из него следует, что новогодний отдых продлится 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.

Ранее глава РСПП высказался об идее перевести россиян на 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю.