Путин призвал размещать в интернете кулинарные рецепты разных народов

Владимир Путин на встрече с представителями малочисленных коренных народов заявил о том, что кулинарные рецепты национальных кухонь надо размещать в интернете.

«Это очень интересно (…), я рассчитываю, что это будет доступно для всех граждан страны», - сказал президент, после того как послушал рассказ о национальных блюдах народа сето. «Когда люди будут смотреть (в сети), а доступ (в Интернет) сейчас свободный, все будут к себя это готовить», - уверен Путин.

Участница встречи президента с представителями малочисленных народов Елена Вариксоо рассказала, что одним из любимых блюдов сето, которые проживают в городе Печоры Псковской области, является пирог с луком, тыквенный компот, а также квашеная капуста с перловкой и мясом.

Владимир Путин сначала не понял, как готовится последнее блюдо.

«Не понял, вы капусту и мясо засаливаете вместе?» - уточнил он.

объяснила, что капуста квасится отдельно, а потом томится вместе с мясом и перловкой в печи.

Президент заметил, что кухня сетов отличается от кухни других жителей Псковской области.