В Дагестане всем пострадавшим от паводков проведут диспансеризацию

В Дагестане пострадавшим от паводков проведут полную диспансеризацию, заявили в Минздраве республики.

«Всем пострадавшим от паводков дагестанцам будет проведена полная диспансеризация», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Медицинские бригады уже начали обследование жителей подтопленных городов и районов.

Как уточняется, всем пострадавшим организуют осмотры врачей, лабораторные исследования и аппаратную диагностику.

Ранее сообщалось, что волонтёры помогают жителям пострадавших районов Дагестана после сильных ливней.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о компенсации ущерба от паводков на Кавказе.