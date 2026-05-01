В Дагестане всем пострадавшим от паводков проведут диспансеризацию
В Дагестане пострадавшим от паводков проведут полную диспансеризацию, заявили в Минздраве республики.
«Всем пострадавшим от паводков дагестанцам будет проведена полная диспансеризация», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Медицинские бригады уже начали обследование жителей подтопленных городов и районов.
Как уточняется, всем пострадавшим организуют осмотры врачей, лабораторные исследования и аппаратную диагностику.
Ранее сообщалось, что волонтёры помогают жителям пострадавших районов Дагестана после сильных ливней.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о компенсации ущерба от паводков на Кавказе.