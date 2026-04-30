Серые киты вернулись на Камчатку после зимовки в Калифорнии

Серые киты начали возвращаться в акваторию Кроноцкого залива на Камчатке для нагула. В этом году исследователям повезло с погодой, и они смогли выйти в Кроноцкий залив на лодке раньше обычного, чтобы увидеть китов, сообщает "Кроноцкий государственный заповедник".

Сотрудники вышли в море уже в последней декаде апреля, хотя обычно сезон стартует в начале мая. Они встретили девять животных - все они занесены в камчатский каталог серых китов, а восемь из них известны и на Сахалине. В прошлые годы эти особи надолго в заливе не задерживались и, вероятно, вскоре отправятся дальше.

Среди встреченных китов выделяется самец К008, который не был зарегистрирован в сахалинском каталоге. На теле животного также заметили свежие шрамы. По всей видимости, по пути к кормовому району на него напали косатки.

Основной поток серых китов ожидается в мае. Первыми прибывают самцы, молодые особи и беременные самки, а позже самки с детенышами. Китятам, родившимся зимой, нужно время, чтобы окрепнуть перед долгим путешествием. Для того чтобы добраться от места зимовки в Калифорнии до Камчатки, животные преодолевают около восьми тысяч километров.

Проект по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов ("Серые киты на Камчатке. Изучение и сохранение редкой охотоморской популяции") реализуется в Кроноцком заливе при поддержке Президентского фонда природы.