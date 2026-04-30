Названа причина смерти Натальи Мироновой

Причиной смерти заслуженной артистки РФ Натальи Мироновой, известной по роли в эпизодах сериала "Реальные пацаны", стал инсульт. Об этом ТАСС сообщила ее дочь.

© соцсети

Миронова умерла 29 апреля на 57-м году жизни. Ранее ТАСС стало известно, что прощание с ней пройдет 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. Похороны пройдут в тот же день на кладбище в Лысьве.

"Причиной смерти стал инсульт. Геморрагический", - сказала собеседница агентства.

Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт, играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также Калининградском ТЮЗе. Служила в Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина. В 2016 году получила звание заслуженной артистки РФ. Среди наиболее популярных киноработ актрисы: "Лифт уходит по расписанию", "Дальнобойщики-2" и "Реальные пацаны".