Юбилейный триумф: как прошла XXV церемония вручения премии «шансон года»

25 апреля в Москве с триумфом прошло событие, которое навсегда войдет в историю шансона по-русски! Под сводами московской Live Арены состоялась грандиозная юбилейная XXV Церемония вручения премии «Шансон года». В 25-й раз ценители душевного жанра собрались на главном музыкальном событии «Радио Шансон», чтобы стать свидетелями настоящего торжества песни.

© Пресс-служба

Самые яркие звезды радиостанции исполнили на сцене главные хиты, которые по результатам народного голосования лидировали в хит-параде «Шансон года». Лучшие из лучших получили заветную награду – легендарный «золотой гитарный гриф». Эта статуэтка за четверть века стала самой желанной для исполнителей шансона по-русски, как символ того, что время проходит, а струны души не ржавеют!

© Пресс-служба

Для зрителей в зале и многомилионной онлайн-аудитории свои лучшие песни подарили мэтры и новые голоса жанра: Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Александр Маршал, Олег Газманов и Родион Газманов, Стас Михайлов, SHAMAN, группа «Лесоповал», Ирина Круг, Денис Майданов и Влада Майданова, Евгений Григорьев, Виктор Королёв, Евгений Кемеровский, Таисия Повалий, Султан Лагучев, Кай Метов, Алексей Брянцев, Сергей Куренков, Алексей Петрухин, Алла Рид, группа «Сентябрь», Сергей Ростовъ, Михаил Задорин, Алёна Петровская, Валерий Курас, Тамара Кутидзе, Максим Олейников, Сергей Любавин, Рада Рай, EDGAR, Алёна Ланская, CHEPIKK, Alex Lim, Мурад Байкаев, Эдуард Хуснутдинов, Никита Осин, Холла.

Маэстро сцены Александр Маршал и великолепная Светлана Зейналова выступили ведущими юбилейного вечера.

Особую символичность приобрело открытие концертной программы юбилейной Церемонии. SHAMAN и Никита Осин исполнили песню «Друг», в то время как на экране транслировался видеоряд, посвященный шансонье, которых уже с нами нет. Зрители увидели Константина Беляева, Владимира Высоцкого, Вилли Токарева, Катю Огонёк, Ефрема Амирамова, Михаила Круга, Сергея Наговицына, Геннадия Жарова, Игоря Талькова и других артистов, оказавших влияние на зарождение и становление жанра. Спасибо им за вечную музыку!

© Пресс-служба

Впервые, в честь 25-летнего юбилея премии, была разработана лимитированная наградная статуэтка «Золотая гитара». В торжественной обстановке награды за значимый вклад в развитие жанра обрели своих героев.

Легенда, мэтр, глыба шансона, заслуженный артист Российской Федерации – Михаил Шуфутинский был отмечен «Золотой гитарой» в специальной номинации «Мэтр жанра».

В этой же номинации отметили и Александра Новикова – артиста, который выступал в 2001 году на сцене Государственного Кремлевского дворца на самой первой в истории премии «Шансон года».

Специальную награду в номинации «Лучшая певица» получила Ирина Круг. Совсем недавно артистке исполнилось 50 лет. От лица всех слушателей ведущие поздравили всенародно обожаемую исполнительницу шансона по-русски с юбилеем. Шансон в России невозможно даже и представить без фамилии Круг.

Нет такого человека, который любит шансон и не знает песни группы «Лесоповал». Это творческие долгожители, которые являются одним из олицетворений шансона по-русски и его «визитной карточкой». Легендарная группа «Лесоповал» получила эксклюзивную статуэтку в номинации «Лучшая группа».

Евгений Григорьев (Жека) – артист, чьи хиты более двух десятилетий звучат в эфире радиостанции, получил наградную статуэтку «Золотая гитара» в специальной номинации «Лучший автор-исполнитель песен».

Евгения Кемеровского удостоили специальной награды в номинации «Лучший автор». Артист написал огромное количество знаковых хитов, как для себя в жанре шансона по-русски, так и для других звезд российской эстрады.

В номинации «За вклад в развитие музыкальной индустрии» отметили продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева. Долгие годы продюсерский центр вместе с любимыми артистами создает хиты, которые регулярно звучат на «Радио Шансон». Награду из рук Евгения Григорьева получил генеральный директор центра – Артур Вафин.

Кроме того, премией «Шансон года» в специальной номинации «За вклад в развитие жанра» отметили Алексея Брянцева, а народного артиста Российской Федерации Дениса Майданова – «За вклад в развитие отечественной музыки».

© Пресс-служба

Уже по традиции артистов на сцене награждали звезды из мира политики, космонавтики и культуры. Вручантами юбилейной Церемонии стали: космонавт, герой Российской Федерации – Антон Шкаплеров; актер, режиссер и продюсер – Никита Высоцкий; композитор, заслуженный артист Российской Федерации – Аркадий Укупник; актриса и ведущая «Радио Шансон» – Ксения Стриж; депутат Государственной Думы Российской Федерации – Виталий Милонов; депутат Государственной Думы, Председатель Либерально-демократической партии России – Леонид Слуцкий. Министр иностранных дел Российской Федерации – Сергей Лавров с экрана поздравил Александра Маршала с наградой за совместную песню «Эти даты».

Традиционно дипломами лауреатов премии «Шансон года» отметили и тех, кто рождает песню с самого начала – поэтов и композиторов. Ведь прежде чем прозвучать со сцены и стать народным хитом, каждая композиция обретает душу благодаря таланту своих создателей. «Радио Шансон» ценит и уважает такой важный труд – дарить миру настоящие чувства через музыку и слово.

В потрясающей атмосфере Церемония вручения премии «Шансон года» в очередной раз стала большим и ярким праздником для всей страны.

© Пресс-служба

«Церемония вручения премии «Шансон года» для нашей команды и всего радиохолдинга Krutoy Media – это стратегически важный проект. 25 лет – это значимая дата, которую мы отметили на высоком профессиональном уровне. В этом году мы существенно усилили визуальную и технологическую составляющую проекта: была реализована масштабная сценография, и, как и в прошлом году, мероприятие прошло с полным sold out. Как руководитель радиохолдинга, хочу подчеркнуть: с каждым годом мы все больше убеждаемся, что аудитория шансона – одна из самых открытых, отзывчивых и лояльных. Это живая, искренняя связь со зрителем, которая становится только сильнее и заметнее из года в год. Это подтверждает высокий уровень удовлетворенности и эмоциональной вовлеченности аудитории. Отдельно хочу отметить, что второй год подряд мы реализуем проект совместно с режиссером Алексеем Голубевым и командой MAG Film & Show. Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, слаженную работу и вклад в создание масштабного шоу. Также выражаю благодарность команде «Радио Шансон», которая ежегодно проделывает колоссальную работу по подготовке и реализации премии. Телеверсию Церемонии традиционно подготовил «Первый канал», обеспечив широкий федеральный охват аудитории. Отдельно отмечу впечатляющую динамику цифровых показателей: онлайн-трансляция в этом году установила новый рекорд – совокупное количество онлайн-просмотров составило около 7 миллионов. Для сравнения: в 2024 году – 2,5 миллиона, в 2025 – порядка 4 миллионов. Мы видим устойчивый рост интереса к жанру. Мы продолжим системно развивать премию как флагманский проект холдинга – усиливать ее продюсерскую, визуальную и цифровую составляющие, делая ее еще более масштабной, современной и востребованной у аудитории», – рассказал генеральный директор Krutoy Media Эдуард Оганесян.

© Пресс-служба

«В этом году для юбилейной Церемонии вручения премии «Шансон года – 2026» была разработана сцена, которая подчеркнула всю торжественность главного события года для любителей музыки в жанре шансон по-русски. Планшет сцены был создан в виде огромной гитары, которая своей перспективой уходила в глубь декорации с двойной экспозицией из огромных экранов. Все это создавало невероятную глубину и визуальный объем. Камерность и торжественность – это главные смыслы, которые мы хотели заложить в основу всей Церемонии, что позволило нам создать особую атмосферу в каждом номере артистов, выходящих на сцену. Особую роль сыграл свет: он был расположен не только внутри декораций, но и особенным образом размещен над зрительным залом, что погружало зрителей в самую глубину происходящего. Специально для этой Церемонии мы разместили спецэффекты не на авансцене, а внутри ее конструкции. Все эти приемы позволили нам создать по-настоящему особенную торжественную Церемонию. Мне кажется, что нам все удалось. Это было видно по реакции зрителей, которые не уходили до самого финала Церемонии, танцевали и подпевали любимым артистам. Это было по-настоящему душевно!» – поделился режиссер Алексей Голубев.

© Пресс-служба

«25 лет – это не просто дата. Это – целая жизнь. Четверть века назад мы начинали с убеждением, что песня, в которую вложена душа, обязательно найдет путь к сердцу, и не ошиблись. Эти 25 лет были бы невозможны без тех, кто выходит на эту сцену. Сегодня мы чествовали лауреатов 2026 года, и я хочу сказать им: вы – наша гордость! Отдельное спасибо нашим гостям, тем, кто пришел вручить награды. Ваше присутствие показывает, что настоящая культура и настоящая песня объединяет всех! И, конечно, низкий поклон нашим слушателям. Когда я смотрю в зал, я вижу не просто зрителей. Я вижу семью – огромную, многоголосую, живущую по всей стране, от Калининграда до Владивостока, но единую в главном – в умении чувствовать, переживать и любить по-настоящему. Спасибо вам за ваше внимание, верность и любовь. Это дороже всех наград!» – отметил главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин.

30 апреля в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский состоится концерт лауреатов премии «Шансон года».

2 мая в 21:35 «Первый канал» представит телеверсию Церемонии вручения премии «Шансон года – 2026». Насладиться выступлением любимых артистов смогут слушатели «Радио Шансон» всей России.

Год пролетит незаметно, и лучшие исполнители шансона по-русски соберутся на XXVI Церемонии вручения премии «Шансон года». До новых встреч, дорогие зрители и слушатели.

Музыки много, Шансон – один!