Опубликован проект календаря рабочих и праздничных дней в 2027 году
Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало в Max проект календаря рабочих и праздничных дней в 2027 году.
В следующем году россияне будут отдыхать пять раз по три дня - в феврале, марте и июне, а также дважды в мае.
В ноябре будут четырехдневные выходные. Новогодние праздники продлятся 11 дней.
© Российская Газета
С учетом переносов переноса дни отдыха в 2027 году будут следующими:
с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года
с 21 по 23 февраля
с 6 по 8 марта
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая
с 12 по 14 июня
с 4 по 7 ноября
31 декабря 2027 года.