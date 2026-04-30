«Таланты должны хорошо зарабатывать»: Silver Mercury 2026 раскрыл детали церемонии награждения

29 мая пройдёт церемония награждения Silver Mercury Awards 2026 — вручение главных индустриальных наград впервые за долгое время состоится в однодневном формате. Главной миссией обновлённой премии стала идея «Таланты должны хорошо зарабатывать».

Silver Mercury Awards — одна из ключевых премий российской рекламной индустрии, которая ежегодно отмечает лучшие проекты, агентства и рекламодателей. Церемония Silver Mercury 2026 станет не просто подведением итогов фестивального сезона, а главным индустриальным событием, который одновременно является финальной точкой фестивального года и отправной точкой нового цикла рынка.

Новый формат церемонии

В отличие от предыдущих лет, когда награждение занимало от двух до четырёх дней, в этом сезоне Silver Mercury концентрирует весь индустриальный итог в одном вечере. В связи с этим количество билетов в свободной продаже будет ограничено: приоритет посещения получают члены жюри и представители проектов, получивших металл Sliver Mercury Awards.

Механика награждения также трансформируется. Вручение бронзы и серебра пройдёт параллельно в двух залах, а золото и высшие награды: Гран-при и титулы «Агентство года» и «Рекламодатель года», будут объявлены в финале в третьем, основном зале. Такой формат позволит объединить аудиторию и сделать кульминацию общей точкой притяжения индустрии.

«На протяжении многих лет церемония Silver Mercury проходила в многодневном формате: сначала это было два дня, затем три, а в прошлом году — уже четыре. Но в этом сезоне я услышали четкий запрос индустрии — делай, что хочешь, но сделай церемонию более концентрированной и проведи её в рамках одного вечера.

Это оказалось непростой задачей, и, честно, мы действительно “разбились в щепки” чтобы найти решение, которое позволит сохранить масштаб, качество и ценность события на уровне, планку для которого мы сами и задали в прошлые годы.

При этом для нас принципиально важно: Silver Mercury — это не про нас как организаторов, это про рынок. Идея «таланты должны хорошо зарабатывать» родилась у меня из понимания, что креативная индустрия должна быть устойчивой, а ее участники — востребованными и достойно оплачиваемыми.

Все, что мы сегодня делаем, направлено на то, чтобы дать профессионалам инструменты для роста, признания и монетизации своего опыта: чтобы талант в этой индустрии действительно имел ценность и конвертировался в финансовые (и не только!) возможности. Что у нас получится с Церемонией, вы увидите 29 мая. Увидите и оцените. Если увидите». — Михаил Симонов, президент Silver Mercury

Таланты должны хорошо зарабатывать

В 27-м сезоне Silver Mercury пересматривает правила игры: теперь креатив, идеи и экспертиза перестают быть просто поводом для награды и признания — они становятся активом, который приносит деньги, контракты и влияние. В основе концепции церемонии, разработанной совместно с агентством BALAGAN — миссия обновлённого Silver Mercury: «Таланты должны хорошо зарабатывать».

«Мне очень сильно откликается мысль, что «таланты должны хорошо зарабатывать» — и это не про изобилие и буржуйский кич, это глубже. Несмотря на то, что креативная экономика является драйвером, многим бизнесам в креативной индустрии и людям, которые занимаются коммуникациями, сейчас непросто. Нам хочется честно поднять эту тему и посеять зерно: таланты и профессионалы действительно должны достойно зарабатывать, и, возможно, какие-то устои рынка пора менять. Творческие профессии очень «отдающие», и ты не можешь делать свою работу хорошо, находясь в стрессе и в постоянном выживании. Давайте вместе искать талантливые кадры на рынке, по-честному за них радоваться, справедливо их вознаграждать и делать проекты, которые будут задавать планку коммуникациям в России и становиться референсами в мире». — Константин Абрамов, со-основатель и дилер агентства BALAGAN

Особое внимание в этом году уделено оформлению площадки и дресс-коду: LUXURY GRANGE — это total black в стиле гранж с ноткой провокации, где акцентами выступают дорогие украшения, слегка небрежный макияж и причёска. Соблюдение требований будут строго контролировать на входе.

Разработкой сценического дизайна в этом году занимаются самые талантливые ребята из студии OOPS TEAM, которые узнав про концепцию события и основной месседж с радостью включились в проект, чтобы помочь премии быть услышанными.

Ведущими вечера станут яркие представители медиа индустрии — Оксана Самойлова, Артемий Лебедев и Ксения Собчак — таланты, которые сумели конвертировать своё имя в капитал, влияние и аудиторию. Во время ведения мероприятия приглашённые звёзды поделятся личным опытом этого пути, добавляя церемонии искренности, самоиронии и живого диалога с индустрией.

Событие пройдет в уже нашумевшем на светские ивенты ДК Серп и Молот на востоке Москвы.

Церемония состоится 29 мая в Москве, на площадке Loft #8 по адресу: Волочаевская ул., 48, стр. 1. Сбор гостей начнётся в 18:00, а сама церемония пройдёт с 19:00 до 00:00. Дресс-код вечера — Luxury Grange. Количество билетов в продаже ограничено, приобрести билет можно через менеджера по ссылке.