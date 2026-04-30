НИУ ВШЭ запустит магистратуру при участии Сбера и других игроков финансового рынка

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Сбером, ВТБ, Мосбиржей и Альфа-Банком, при экспертной поддержке Банка России, объявили о запуске магистерской программы «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» по направлению «Бизнес-информатика». Обучение стартует в сентябре 2026 года.

Обучение рассчитано на выпускников бакалавриата и специалитета с сильной подготовкой в области математики, информатики, статистики и программирования.

Ключевая цель программы — подготовить квалифицированных специалистов, способных решать комплексные аналитические задачи для цифровой трансформации финансового сектора. В рамках первого года обучения студентам предстоит разработать прикладной проект «Цифровые решения на базе ИИ для аналитики данных». Второй год обучения завершится защитой выпускной квалификационной работы, которую магистранты подготовят по темам, предоставленным компаниями-партнерами программы.

Эксперты Сбера, Банка России, ВТБ, Московской биржи, Альфа-Банка, вместе с преподавателями ВШБ ВШЭ будут вести лекции и семинары, курировать проектную работу, научно-исследовательские семинары и практику, а также предлагать темы выпускных квалификационных работ на основе реальных задач отрасли. Представители компаний войдут в состав приемной комиссии и комиссий по защите ВКР.

Председателем академического совета станет Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка. В состав совета также войдут представители Альфа-Банка, Банка России, ВТБ, Московской биржи и НИУ ВШЭ.

«Мы видим ценность этой магистратуры в том, что она готовит специалистов для той среды, где сегодня принимаются многие ключевые решения, - на пересечении данных, аналитики, технологий и финансов. Такие форматы особенно важны, потому что помогают синхронизировать сильную академическую подготовку и бизнес-компетенции. Именно поэтому мы решили профинансировать гранты для студентов магистратуры, чтобы поддержать талантливых абитуриентов уже на старте обучения», — отметил Руслан Вестеровский.

Как рассказал директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Валерий Катькало, новая магистерская программа ВШБ ВШЭ сочетает фундаментальную университетскую подготовку в области бизнес-аналитики, управления данными и цифровой трансформации с практическими задачами и экспертизой компаний-партнеров.