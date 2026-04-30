19-летний военнослужащий Климов обвиняется в передаче украинским силовикам координат российских военных. По предварительным данным, из-за его действий погибли около 150 сослуживцев.

Родственники 19-летнего Артема Климова, которого обвиняют в передаче ВСУ координат российских военных, не уверены, что он жив. Как сообщил RT старший брат предателя, ситуация стала шоком для семьи: сначала Климов пропал без вести, потом нашёлся при необычных обстоятельствах, и теперь неизвестно, жив ли он вообще.

Брат заявил, что не знает, кто мог подтолкнуть Климова к предательству, его окружение перед армией ему незнакомо. Родные пытаются оправдать перебежчика, предполагая, что он поддался внушению украинской пропаганды, хотя в семье всегда воспитывали любовь к Родине, а близкие родственники Климова с самого начала участвуют в спецоперации.

Отец Климова, выслушав вопросы RT, сослался на занятость и положил трубку, больше на связь не выходил. По предварительным данным, из-за действий Климова погибли около 150 сослуживцев.

