Умерла артистка Наталья Миронова

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по сериалам "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2", умерла в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в Пермском крае.

Актриса ушла из жизни в среду, 29 апреля, рассказали РИА Новости в семье знаменитости. Предварительно, причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. По словам собеседницы агентства, это произошло очень быстро и неожиданно.

Церемония прощания с актрисой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. После этого она будет похоронена на местном кладбище в городе Лысьва Пермского края.

Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Окончила Свердловский государственный театральный институт, а затем работала в театрах Брянска, Владимира и Советска.

В Лысьвенском театре драмы она стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность ей принесли роли в таких проектах, как "Реальные пацаны", "Дальнобойщики-2" и "Лифт уходит по расписанию".