В атакованном ВСУ российском городе начали отменять занятия в вузах

В Перми, атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали отменять занятия в школах и вузах. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, часть студентов перевели на дистанционное обучение до отмены особого режима. В некоторых городских школах дети вынуждены были пережидать угрозу в коридорах и спортзалах.

Жители отметили, что в Перми продолжают выть сирены. Горожане подчеркнули, что с раннего утра они слышат звуки, похожие на взрывы.

До этого пермяки поделились, что во время атаки звучали разные системы предупреждения. Как утверждают они, за несколько минут раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».В то же время официально подтвержден только план «Ковер» в пермском аэропорту.

Накануне украинский дрон ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Работников предприятия удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал. После удара небо заволокло черным дымом, позже в Перми прошел черный дождь.